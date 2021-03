Attualità Virus, i ricoveri negli ospedali irpini aggiornati 9 Marzo 2021

Virus, i ricoveri negli ospedali irpini aggiornati. Al “Frangipane” di Ariano Irpino ci sono 4 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 23 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Da domani saranno attivati anche 12 posti letto covid in Medicina.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, invece, risultano ricoverati 68 pazienti: 6 in terapia intensiva, 34 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 11 nel plesso ospedaliero di Solofra.