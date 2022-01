Virus: altri due decessi in Irpinia. Salgono i ricoveri al “Moscati”

Virus: altri due decessi in Irpinia. Sono morti questa mattina, infatti, nella terapia intensiva del Covid Hospital, 2 pazienti. Ovvero, un 81enne di Avellino, ricoverato dal 3 gennaio scorso e trasferito in terapia intensiva l’8, e un paziente di 84 anni di Genzano dì Lucania – provincia di Potenza – ricoverato dal 27 dicembre scorso e in terapia intensiva dal 6 gennaio.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 37 pazienti: 2 in terapia intensiva, 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital e 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera.