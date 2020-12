Avellino Uncategorized Virtual Christmas 2020 – La Musica non si ferma, attesa al Perna-Alighieri 22 Dicembre 2020

Cresce l’attesa per il “VIRTUAL CHRISTMAS 2020 – LA MUSICA NON SI FERMA”, il concerto di Natale dell’I. C. Perna –Alighieri di Avellino, che si terrà in diretta Facebook e Youtube mercoledì 23 p. v. alle ore 16.00. Ideato dai Docenti di strumento musicale, il progetto nasce con l’intento di stimolare gli alunni allo studio quotidiano nel contesto non sempre agevole della didattica a distanza, facendo maturare in ciascuno di loro la consapevolezza di far parte di una vera e propria “orchestra virtuale”, essendo da sempre la Musica un’alleata preziosa per il raggiungimento di obiettivi importanti come l’inclusione, l’affettività, il benessere psicologico, soprattutto in tempi di distanziamento sociale. Molteplici le fasi di lavoro: dopo l’assegnazione delle parti, le stesse sono state lavorate durante le lezioni a distanza, successivamente registrate autonomamente dai ragazzi, e poi in multi-traccia. Grande entusiasmo del D.S. Attilio Lieto che ha fortemente promosso l’evento: “Siamo orgogliosi di essere riusciti anche quest’anno a garantire ai nostri ragazzi il concerto di Natale, che mai come in questo momento assume un particolare valore simbolico di speranza per tutta la comunità, non soltanto scolastica”.