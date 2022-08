Violenza sulle donne: se subisci questi comportamenti non restare in silenzio

Aiutaci ad Aiutarti. La violenza contro le donne non si ferma e, questa volta, sono stati i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Gagliano ad arrestare l’uomo che, con condotte reiterate e abituali, avrebbe sottoposto l’ex moglie a vessazioni continue, minacciandola con un coltello ed aggredendola verbalmente.

Chiedi aiuto per liberarti dalla violenza: se leggendo il violenzametro ti riconosci perché subisci anche tu quei comportamenti, non restare in silenzio e segui i nostri consigli. Noi, #PossiamoAiutarvi!

