VIDEO/ Gubitosa: “Applausi a Draghi mentre cittadini e imprese non riescono a pagare le bollette”

In un’intervista faccia a faccia con Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’Agenzia Italpress, il Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa è tornato a parlare del Meeting di Rimini: “A Comunione e Liberazione ho visto applausi e standing-ovation a Draghi, mentre cittadini e imprese non riescono a pagare le bollette. Non è in discussione il prestigio personale di Draghi – continua Gubitosa – ma dobbiamo dire le cose come stanno: oltre a bloccare il Superbonus mettendo in crisi le aziende e fare logoramenti continui al reddito di cittadinanza, non lo abbiamo visto fare molto. La realtà è che noi abbiamo sempre visto un rinviare, quando volevamo uno scatto in più che non c’è mai stato”.

Il parlamentare pentastellato ritorna anche sulle dimissioni del Premier. “Noi – precisa – ci siamo astenuti perché è mancato quello scatto in più, ma non abbiamo votato contro la fiducia. Nel periodo della pandemia e della crisi economica, come Governo Conte 2 abbiamo fatto arrivare liquidità a imprese e cittadini direttamente sui conti correnti. Fatti concreti e non chiacchiere come i 5 o 6 euro in più al mese per i dipendenti. Questo era lo scatto in più che ci aspettavamo da Draghi e che non c’è stato”.