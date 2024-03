“Violenza di genere e violenza assistita”, nozioni e strumenti per l’assistenza integrata a donne e minori

“Violenza di genere e violenza assistita”, parte un nuovo percorso formativo nell’ambito del progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento.

La formazione di base rientra nelle azioni del progetto che ha come obiettivo primario quello di creare e promuovere una rete integrata per garantire risposte e interventi a supporto dei minori maltrattati. Per questo, dopo gli incontri formativi dedicati nei mesi scorsi a insegnanti, medici, pediatri e associazioni sportive, questa volta il target destinatario della formazione è stato individuato nelle operatrici dei Centri Anti Violenza e delle Case Rifugio, negli assistenti sociali, operatori sanitari, psicologi, avvocati e volontari, per cercare di fornire loro ulteriori nozioni e strumenti utili ad integrare il lavoro di supporto a donne e minori vittime di maltrattamenti e abusi.

Il programma formativo, composto da quattro appuntamenti, è rivolto alle figure professionali delle cinque province campane, coinvolte nel progetto attraverso il vasto partenariato guidato dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino.