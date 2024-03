Il Procuratore Airoma in Senato per presentare il libro sul giudice Livatino

Un giudice come Dio comanda. Rosario Livatino, la toga e il martirio” è il titolo del libro scritto dal sottosegretario Alfredo Mantovano, dal procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, e dal professor Mauro Ronco, che verrà presentato, su iniziativa della senatrice Fdi Giovanna Petrenga, mercoledi 13 marzo, alle 15, al Senato presso la Sala Nassiriya.

Dopo i saluti di Petrenga, sono previste le relazioni di Airoma, di Maria Orlando, di monsignor Vincenzo Paglia e le letture di Raffaele Grega. Modererà Antonio Grana. “Sarà un’occasione – dichiara la senatrice Petrenga – per dibattere sulla figura di Livatino, primo magistrato in epoca moderna a essere stato beatificato, un profilo antitetico al magistrato ‘di sistema’. Sempre convinto che il compito del giudice non sia inventare la norma, bensì applicarla, secondo competenza e coscienza”.