Violenza contro le donne, il Questore firma 18 ammonimenti in un mese

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Avellino rinnova il proprio impegno quotidiano nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza e di abuso nei confronti delle donne, attraverso un costante lavoro di ascolto, tutela e intervento sul territorio. Particolare attenzione è stata rivolta agli strumenti di prevenzione previsti dalla normativa vigente, che consentono un intervento tempestivo a tutela delle vittime, al fine di scongiurare il verificarsi situazioni più gravi.

Nell’ambito dell’attività di contrasto alla violenza contro le donne, il Questore della Provincia di Avellino ha adottato lo scorso mese n. 18 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art. 3 del d.l. 93/2013 (violenza domestica).

Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi, sono stati altresì adottati nr. 16 provvedimenti di avviso orale e nr. 38 misure di allontanamento con foglio di via obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia per furti in abitazione, spaccio di sostanze stupefacenti e truffe agli anziani.

In particolare, sono stati emessi dal Questore della Provincia di Avellino nr. 8 provvedimenti di foglio di via obbligatorio dal Comune capoluogo e da alcuni Comuni irpini nei confronti di persone responsabili di reati contro il patrimonio, nonché nr. 2 provvedimenti di avviso orale nei confronti di persone responsabili di reati contro la persona.

Allo scopo di prevenire condotte antigiuridiche ed antisociali nei luoghi a maggiore concentrazione di persone, quali quelli ove si svolgono manifestazioni sportive, tali da creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati adottati nr. 6 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di tifosi di compagini di questa provincia, responsabili di condotte illecite in occasione di vari incontri di calcio.