Cervinara, prosciolta nota Avvocatessa per annullamento in Cassazione della condanna

Il Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha emanato sentenza di non doversi procedere per l’Avvocatessa M.V.C., 60 anni di Cervinara, imputata di truffa con l’aggravante della recidiva reiterata specifica.

La sentenza del Tribunale di Avellino avviene a distanza di un anno dalla decisone della II Sezione della Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo la domanda di rescissione del giudicato proposta con ricorso dall’ Avvocato Vittorio Fucci, aveva annullato la condanna nei confronti dell’Avvocatessa. La professionista in questione è molto nota alle cronache nazionali essendosi spacciata falsamente in passato, almeno secondo i suoi accusatori, di essere la sorella di un famoso magistrato.

M.V.C. era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Avellino con conferma sia in secondo grado da parte della Corte D’ Appello di Napoli sia nel grado di legittimità da parte della Corte di Cassazione. Si ricorda che per questo processo, essendo divenuta definitiva la condanna, l’ Avvocatessa aveva anche scontato la pena inflitta.

La Suprema Corte di Cassazione, poi successivamente, accogliendo il ricorso dell’ Avvocato Vittorio Fucci, aveva annullato la condanna ed aveva disposto un nuovo processo dinanzi al Tribunale di Avellino.

Oggi il Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha emanato sentenza di non doversi procedere per la nota Avvocatessa.