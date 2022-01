Irpino viola gli arresti domiciliari: assolto

Il tribunale di Avellino ha assolto un 71enne di San Martino Valle Caudina (Avellino) dall’accusa di aver violato gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. L’avvocato che assiste l’imputato, il legale Giovanni Adamo, ha spiegato ai giudici come l’uomo si fosse allontanato per pochissimi metri da casa e per poco tempo. Una violazione lieve, insomma, quella accertata dalle forze dell’ordine. Tesi che ha convinto il giudice, spingendolo a smettere sentenza di assoluzione.