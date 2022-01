Mugnano, vandali danneggiano la biblioteca comunale

Dei vandali hanno danneggiato porte e interni della biblioteca comunale di Mugnano del Cardinale, in via Stingone, gestita dall'associazione "Le Novative".

Dei vandali hanno danneggiato i locali che ospitano la biblioteca comunale di Mugnano del Cardinale, in via Stingone, abbattendo le porte di ingresso e danneggiando gli interni della struttura. L’edificio è gestito dall’associazione “Le Novative”. Proprio i membri dell’ente, che hanno scoperto i danni causati dai vandali, stanno intervenendo per riparare i danni. L’amministrazione comunale ha espresso tutto il proprio sdegno per l’accaduto. L’edificio, proprio recentemente, era stato oggetto di lavori di manutenzione. (Foto di copertina tratta dalla pagina Facebook del Comune di Mugnano del Cardinale)