Vincita record a Lauro: 13.500 euro con un terno al Lotto con 3 euro

Come riportato da AGIMEG, la Campania, come di consueto, si è rivelata tra le regioni più fortunate al Lotto facendo registrare tre vincite nell’ultima estrazione.

La più alta, per un valore di 13.500 euro, è stata centrata a Lauro, in provincia di Avellino, per effetto di un terno sulla ruota Nazionale con una puntata di 3 euro. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Agimeg’.

A Pollena Trocchia e Sant’Antonio Abate, entrambi comuni della provincia di Napoli, sono state realizzate due vincite da 10.000 euro con due ambi, il primo con i numeri 29-90 sulla ruota di Napoli e il secondo con i numeri 37-52 sulla ruota di Venezia.