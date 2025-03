A Volturara Irpina nuovo senso unico di circolazione dal 20 marzo

Il Sindaco del Comune di Volturara Irpina, Marino Sarno, ha emesso una nuova ordinanza che modifica la circolazione in alcune strade del centro cittadino.

A partire dal 20 marzo 2025, via IV Novembre e la Traversa IV Novembre saranno soggette a senso unico di circolazione, con l’eccezione della domenica, in occasione del mercato settimanale.

L’ordinanza è stata adottata a causa delle dimensioni ridotte delle carreggiate in queste due vie, che rendono difficile la circolazione veicolare, soprattutto in presenza di auto in sosta. Con il nuovo senso unico, che partirà da Piazza Vittorio Veneto in direzione area mercato, si intende facilitare il flusso del traffico e prevenire possibili disagi.