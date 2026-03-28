Sara Spiniello confermata Rappresentante del Movimento 5 Stelle Gruppo Territoriale Avellino

L’Assemblea del Movimento Cinque Stelle del Gruppo Territoriale Avellino ha ufficialmente riconfermato Sara Spiniello nel ruolo di Rappresentante del Gruppo. A darne notizia è Vincenzo Ciampi, che ha espresso i propri auguri a Sara e a tutti gli iscritti: «A Sara e a tutti gli iscritti i miei più sinceri auguri di buon lavoro>>.

Sara Spiniello, accolta con congratulazioni dai principali esponenti del Movimento 5 Stelle, ha voluto ringraziare calorosamente gli iscritti per la fiducia rinnovata: «Quelli passati sono stati 365 giorni di cambiamenti; adesso dinanzi a noi ci sono 365 giorni di possibilità e farò di tutto con la squadra per il Movimento 5 Stelle e per la città di Avellino>>.

Spiniello ha inoltre sottolineato l’importanza della partecipazione attiva e dell’impegno collettivo: «Il nostro obiettivo è continuare a lavorare con trasparenza e dedizione, coinvolgendo sempre più cittadini, associazioni, gruppi e chiunque lo desideri nei progetti che riguardano il futuro della nostra città>>.

Il Movimento Cinque Stelle di Avellino si prepara così a proseguire il proprio percorso con rinnovato entusiasmo e determinazione, fiducioso nella forza della collaborazione e nella capacità di portare avanti valori fondamentali quali la democrazia diretta, la sostenibilità e la giustizia sociale.