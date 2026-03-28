Sicurezza e legalità, a breve a Monteforte l’assegnazione di un bene confiscato alla camorra

«Un risultato concreto che va nella direzione giusta: rafforzare il controllo del territorio, migliorare la videosorveglianza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini». Così il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, commenta la sottoscrizione del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso. Diversi punti contenuti del Patto, come la promozione del rispetto del decoro urbano e di attività di prevenzione e contrasto di fenomeni di criminalità diffusa, sono, sin dall’inizio della legislatura, prioritari nell’agenda di governo dell’amministrazione comunale. Non è casuale, infatti, l’assegnazione, a breve, di una casa confiscata alla criminalità organizzata all’ente regionale del Parco del Partenio, al cui interno ci saranno, tra l’altro, attività a tutela dell’ambiente e di promozione della legalità.

«Il Patto è un risultato importante per la nostra comunità. Ringrazio tutti gli uffici comunali per il lavoro svolto con impegno e serietà. Un ringraziamento al Ministero dell’Interno, al Ministro Matteo Piantedosi e al Prefetto di Avellino, la dott.ssa Rosanna Riflesso, per l’attenzione e la collaborazione istituzionale. Un passo concreto che rafforza il lavoro fatto finora e che ci spinge a proseguire su questa strada, con lo stesso senso di responsabilità», conclude il sindaco.

Intanto è convocato per lunedì 30 marzo, alle 18.30, il consiglio comunale di Monteforte Irpino. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e il regolamento per la disciplina della sosta degli stalli “rosa”, destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con un minore di età non superiore ai due anni.