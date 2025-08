Villanova in lutto per Nino, il sindaco: porta via un pezzo del cuore della nostra comunità

Villanova del Battista si è risvegliata questa mattina con una notizia tragica che ha profondamente scosso l’intera comunità. Due giovani del paese sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. Uno di loro, Nino Silano, purtroppo, ha perso la vita.

A dare voce al dolore collettivo è stato il sindaco Ernesto Iorizzo, che ha affidato ai social un messaggio sentito e commosso:

“Questa mattina il nostro paese si è svegliato con una notizia che mai avremmo voluto ricevere. Due giovani, due nostri ragazzi, due amici di tutti noi, sono rimasti coinvolti in un tragico incidente. Purtroppo, Nino Silano non ce l’ha fatta, portando via con sé un pezzo del cuore della nostra comunità.

Nino era una presenza viva, costante, sincera.

Ricorderemo per sempre le sue battute, la sua energia contagiosa, la sua voglia di stare in mezzo alla gente, di organizzare eventi, di portare vita e musica ovunque.

Amava ciò che faceva, e lo faceva con il cuore. Proprio ieri sera ci siamo salutati così, scherzando sugli eventi dell’Agosto Villanovese, con la solita leggerezza che lo rendeva unico.

A Mirko, amico e parte della nostra famiglia villanovese, va il nostro pensiero più affettuoso. Tutta la comunità si stringe attorno a lui, con l’augurio sincero di una pronta e completa guarigione.

In questo momento di lutto e smarrimento, come sindaco, ma prima ancora come concittadino e amico, esprimo il cordoglio dell’amministrazione comunale, dell’intera Comunità e la nostra vicinanza alle famiglie colpite da questa immensa tragedia.

Villanova del Battista oggi piange, ma lo fa unita, con il cuore colmo di dolore, affetto e ricordo.

Continua a suonare, a sorridere e a organizzare eventi anche da lassù.

Ecco una delle tue ultime grandi opere, che ha reso Villanova ancora più bella.

Ciao Nino. Non ti dimenticheremo mai”.