Furto aggravato a Lauro, il Gip dice no alla richiesta di arresti domiciliari per un 46enne

VALLO LAURO- Nessuna misura attenuata per il quarantaseienne di Taurano finito in carcere per furto aggravato e arrestato nello scorso mese di aprile dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro. Il Gip del Tribunale di Roma (competente perché la vittima del furto e’ un magistrato) ha infatti respinto l’istanza presentata dal legale del quarantaseienne per ottenere gli arresti domiciliari. Alla stessa istanza si era opposta sia la Procura, che aveva espresso parere contrario che la parte offesa, con una memoria difensiva depositata dall’avvocato Francesco Ponzi, che aveva evidenziato sia la pericolosità sociale che la mancanza di resipiscienza da parte del quarantaseienne. Valutazioni condivise dal Gip del Tribunale di Roma, che ha evidenziato come esista una condizione di “impossibilità di confidare nella capacità di autocontrollo dell’imputato”, in particolare rispetto a condizioni di dipendenza che “possano incidere ulteriormente sul rispetto di una misura rimessa, anche solo in parte, alla determinazione del soggetto”.