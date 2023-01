A Villamaina la befana scende dal campanile. Un appuntamento da non perdere, quello in programma il prossimo 6 gennaio, dalle 17 in poi, nel paese in provincia di Avellino. Un evento molto atteso soprattutto dai più piccoli, realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’APS Domenico Caracciolo, che vedranno la vecchia signora calarsi giù dal campanile civico, pronta a distribuire doni e dolci per tutti i bambini buoni.

Seguirà la premiazione del concorso letterario “La Befana delle Valli D’Ansanto”. Saranno presenti artisti di strada “Armonie del Fuoco & Farfalle Luminose”. Immancabili gli stand gastronomici ricchi di dolci, carne alla brace, pizza, birra artigianale, crepes.