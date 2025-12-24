Vigilia di Natale, il tempo dell’attesa che unisce

La vigilia di Natale si conferma anche quest’anno come uno dei momenti più densi di significato del calendario. Una giornata di passaggio, segnata da gesti misurati, preparativi essenziali e un’atmosfera che cambia il ritmo delle città e delle persone.

Le ore scorrono tra attese discrete e consuetudini che si rinnovano: le strade si svuotano gradualmente, le case diventano centro di incontri, le parole acquistano un peso diverso. È una sera che non cerca protagonismi, ma costruisce il suo valore nella condivisione e nel silenzio consapevole.

La vigilia resta così un appuntamento collettivo, capace di unire generazioni e sensibilità diverse, ponendosi come anticamera della festa e come spazio di riflessione, dove il tempo sembra rallentare per lasciare posto a ciò che conta davvero.