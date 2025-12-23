Messa di Natale a Bellizzi, l’abate Guariglia: c’è possibilità di rinascere per tutti

AVELLINO- “Per tutti c’e’ possibilità di rinascita”. E’ il messaggio che l’Abate di Montevergine, padre Riccardo Guariglia ha consegnato ai detenuti del carcere di Bellizzi Irpino, dove oggi ha celebrato la messa in vista del Natale. Un messaggio chiaro, quello che l’Abate ha consegnato nel rappresentare il senso della sua visita presso la Casa Circondariale di Bellizzi, portando la benedezione di Dio e di Mamma Schiavona: “Il messaggio è quello che viene proprio dal Natale, da questa festa: cercare di stare più vicino alle persone a quelle per quelle persone che poi vivono uno stato di necessità, che hanno bisogno di una nostra parola, che hanno bisogno anche di una nostra carezza, perché penso che sia questo il modo più bello per far nascere Gesù veramente nei nostri cuori”. Una benedizione ai detenuti e alle loro famiglie: “prima di tutto porto la benedizione di Dio insieme a quella poi della nostra cara Madonna di Montevergine, ma anche cercare di infondere in loro il coraggio di non abbattersi ma che per tutti c’è una nuova Rinascita. Ho fatto già una visita nel mese di maggio a questa casa Circondariale , dove ho consegnato a loro una bellissima immagine della Madonna di Montevergine, che spero di trovare nella Cappella”. Il percorso di una chiesa aperta alla speranza di rinascita che era stato già ribadito a maggio, quando nell’ambito delle iniziative per il Giubileo, una delegazione dei detenuti era stata in visita a Montevergine: “Quello che mi piace dire e’ che nessuno di noi può condannare alcuno e che quindi anche coloro che hanno sbagliato devono avere un’altra possibilità di riscatto e soprattutto il perdono da parte di noi cristiani, se veramente siamo cristiani. A loro di rimettersi subito in marcia e cercare attraverso i loro sbagli di camminare diritti e cercare di non sbagliare più”.