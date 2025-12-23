Vigilia di Natale con l’allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali per l’intera giornata di domani e fino alle ore 6 di giovedì 25 dicembre. È stata inoltre emanata un’allerta meteo per venti forti sud-occidentali.

Sono previste ancora precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che, a scala locale, potrebbero risultare anche intense e determinare un rischio idrogeologico.

La criticità riguarda le seguenti zone di allerta:

Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento.

Sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) è attiva anche l’allerta meteo per venti forti, con conseguente mare agitato lungo le coste esposte. Particolarmente interessate risultano le isole, la penisola sorrentina-amalfitana e i litorali.

Tra le principali conseguenze delle precipitazioni al suolo si segnalano possibili allagamenti, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, caduta di massi e fenomeni franosi, soprattutto in territori caratterizzati da condizioni di fragilità.

Si richiama l’attenzione dei Comuni ricadenti nelle zone di allerta affinché mantengano attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e adottino tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in coerenza con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

È inoltre raccomandato il monitoraggio del verde pubblico e la verifica della corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, prestando costante attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.