Le Fontane Danzanti illuminano Avellino

L’Amministrazione Comunale di Avellino è lieta di invitare cittadini e visitatori a uno degli appuntamenti più suggestivi del programma natalizio 2025: lo spettacolo delle Fontane Danzanti Cazacu’s, in programma sabato 27 dicembre in Piazza Castello, con due esibizioni: la prima alle ore 18:30, la seconda alle ore 20:30.

Uno show di grande impatto scenografico che unisce giochi d’acqua, musica, luci ed effetti pirotecnici, capace di emozionare spettatori di ogni età e di trasformare il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto.

Le Fontane Danzanti rappresentano una delle eccellenze artistiche più apprezzate a livello internazionale. Lo spettacolo è stato lungamente applaudito in contesti di assoluto prestigio, tra cui Piazza San Pietro in Vaticano, alla presenza del Santo Padre, il Santuario di Lourdes in Francia, oltre a importanti piazze e scenari europei come Zurigo, Nizza, Klagenfurt (Austria), Sibiu in Romania, e numerosi eventi di rilievo internazionale.

Questo spettacolo non solo punta alla valorizzazione degli spazi urbani ma costituisce una iniziativa culturale di qualità, capace di attrarre pubblico, creare aggregazione e rafforzare l’immagine di Avellino come città viva, accogliente e protagonista del panorama culturale.

Lo spettacolo delle Fontane Danzanti sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza emozionante, immersiva e gratuita, all’interno delle festività natalizie, regalando alla città una serata di magia, bellezza e condivisione.