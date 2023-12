Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Comune insieme per salvare Dante

E’ stata un’operazione congiunta tra la squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco di Montella e il Comune di Montemarano che ieri, 8 dicembre, ha portato al salvataggio di Dante, un bellissimo esemplare di cane da caccia, estratto da un dirupo di montagna nel quale l’animale era finito a 964 metri di altezza in territorio di San Mango sul Calore.

“Le caratteristiche dell’area nella quale si è perso Dante, molto impervia e inaccessibile, ha reso necessario l’intervento di professionisti di alto livello, particolarmente attrezzati e addestrati a interventi di recupero”, ha sottolineato il consigliere comunale di San Mango, Canzio Coppola, che ha preso parte alle operazioni di salvataggio.

“Sono particolarmente grato ai Vigili del Fuoco di Montella e alla squadra speciale della Guardia di Finanza, non solo per la professionalità e la grande competenza dimostrate, ma soprattutto per la dedizione con la quale si sono impegnati per salvare la vita a Dante in un contesto difficile, al freddo e in un giorno di festa” – ha aggiunto Coppola.

“Un grazie sincero ai soccorritori da parte di tutta la comunità – ha dichiarato il Sindaco di San Mango e Presidente della Comunità montana, Teodoro Boccuzzi, che ha seguito a distanza lo svolgimento delle operazioni di soccorso. “Un grazie in particolare – ha aggiunto Boccuzzi – a Marco Galasso, Coordinatore responsabile della squadra soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, al Comandante, Giuseppe Prizio, e al Capo squadra Salvatore Fasolino che ha coordinato gli interventi dei Vigili del fuoco di Montella.”