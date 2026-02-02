Vigili del Fuoco, si insedia la nuova comandante Rilievi: “Formazione al centro della sicurezza”

Formazione. È questa la parola chiave che guiderà il mandato della nuova comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, l’architetta Alessandra Rilievi, insediatasi ufficialmente questa mattina al Comando provinciale nel corso della cerimonia di passaggio di consegne. L’ingegner Mario Bellizzi, comandante reggente per circa otto mesi, ha lasciato l’incarico alla nuova guida del presidio irpino, già comandante del Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone.

Nel suo primo intervento, la comandante Rilievi ha chiarito il senso profondo del ruolo: «Essere comandante – ha spiegato – significa prima di tutto tutelare la vita e il benessere del personale. Vuol dire essere anche datore di lavoro, responsabile della sicurezza e della salute delle donne e degli uomini che ogni giorno operano in condizioni di rischio. Questa è la prima sfida che affronto ogni volta che entro in una caserma». Centrale, nel suo programma, il tema della formazione, indicata come il principale strumento di protezione per i Vigili del Fuoco: «Quando un vigile del fuoco è formato, preparato e addestrato, sappiamo che sarà in grado di difendersi dai rischi della professione. E un operatore che lavora in sicurezza porta sicurezza anche al territorio».

«Al servizio del territorio con prevenzione, sicurezza e vicinanza ai cittadini». Con queste parole Alessandra Rilievi ha sintetizzato poi lo spirito del suo incarico. Emozione e senso di responsabilità per una realtà territoriale complessa e strategica sotto il profilo della sicurezza. «Sono onorata di poter guidare il Comando di Avellino – ha dichiarato –. Ho trovato una struttura di grande professionalità, donne e uomini animati da un forte spirito di servizio. Il mio obiettivo è valorizzare questo patrimonio umano e rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini e con tutte le istituzioni locali».

Tra le priorità annunciate: il potenziamento delle attività di prevenzione incendi e di controllo del territorio, la collaborazione con enti locali, scuole e associazioni per diffondere la cultura della sicurezza, il miglioramento dell’efficienza operativa delle squadre di soccorso tecnico urgente e, ancora una volta, la formazione continua del personale.

Nel suo saluto, l’ingegner Bellizzi ha nuovamente richiamato l’attenzione su una delle criticità più rilevanti per l’Irpinia: l’emergenza degli incendi boschivi, che durante il periodo estivo assume contorni particolarmente complessi. In questo contesto ha ricordato i primi passi avviati per un accordo con l’Asl, finalizzato alla gestione e alla bonifica degli imenotteri. «Un’intesa – ha sottolineato – che consentirebbe di liberare personale e squadre, soprattutto nei mesi più caldi, per fronteggiare con maggiore efficacia gli incendi boschivi».