Candelora, Don Vitaliano: Gesù sta dalla parte di chi si accetta senza giudicarsi

MERCOGLIANO- “Gesu’ sta dalla parte di chi non si giudica l’uno con l’altro e si accetta per come siamo”. E’ un potente messaggio di “pace” quello che nelle presenze per celebrare una “Candelora” senza l’ Abbazia di Mamma Schiavona, Don Vitaliano Della Sala ha colto tra le persone che hanno voluto partecipare alla celebrazione a valle, nella Chiesa dell’Annunziata. Un potente messaggio di pace per coloro che si ritengono i padroni del Mondo, quello di una umanità che sa accettarsi e che soprattutto sa incontrarsi. Il messaggio è legato alla tradizionale presenza dei “femminielli”, una numerosa rappresentanza che non ha rinunciato a raggiungere Mercogliano e partecipare alla celebrazione officiata da Don Vitaliano. Le parole del sacerdote, con il quadro di Mamma Schiavona che campeggia sull’altare sono tutte rivolte al mondo nuovo che si può costruire con questo incontro: ” Gesù sta da questa parte- ha ricordato nell’ omelia Don Vitaliano- dalla parte di chi per l’umanità e un perdente. Ecco, ma agli occhi di Dio siamo tutti suoi figli, siamo tutti fratelli e sorelle tra noi. Noi siamo chiamati a costruire un mondo nuovo. Partendo da questo incontro. Se qui riusciamo ad incontrarci, senza giudicarci l’ un l” altro, ma accogliendoci per come siamo, per come ciascuno di noi e’, se riusciamo ad incontrarci. Se riusciamo ad incontrarci qui, possiamo essere un segno per l’ umanità, per chi comanda le nostre nazioni e dire loro : incontriamoci anziche’ scontrarci”.