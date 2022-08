Vigili del Fuoco, a riposo il Capo Reparto Arcangelo Picariello

Oggi 1 agosto, il Capo Reparto Arcangelo Picariello, un altro pezzo importante del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, lascia il servizio attivo per essere collocato a riposo per raggiunti limiti d’età.

Arcangelo entra a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 5/12/1991 e presta servizio prima al Comando

di Mantova per poi essere trasferito al Comando di Avellino, dove è stato promosso come Capo Squadra e successivamente come Capo Reparto.

Diversi e variegati gli interventi a cui ha partecipato, distinguendosi sempre per professionalità e competenza anche come autista.

Ha svolto attività di prevenzione incendi e come responsabile di Officina.

Al Capo Reparto Picariello un sincero “grazie” da parte del Comandante Mario Bellizzi e di tutti i colleghi del Comando per la preziosa collaborazione garantita in tutti questi anni trascorsi insieme.