Vigili del Fuoco impegnati questa notte a domare tre incendi

I Vigili del Fuoco di Avellino nella serata di ieri e durante la notte scorsa, sono stati impegnati in tre interventi riguardanti incendi.

Il primo è stato effettuato nella tarda serata di ieri a Monteforte Irpino, sulla strada Taurano, nei pressi del viadotto Aqualonga, ed ha riguardato un’autovettura. Le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area.

La stessa squadra subito dopo le 05:10 di questa mattina è intervenuta nel comune di Baiano, in via Malta, per un incendio che si è sviluppato al di fuori di una fabbrica del posto, e ha riguardato pallet in legno e materiale vario. Le fiamme sono state prontamente spente evitando che le stesse si propagassero alla vicina struttura.

A seguire, alle ore 05:40, si è intervenuti a Mugnano Del Cardinale, in via Antonio Gramsci, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura parcheggiata lungo la strada. Anche in questo caso il pronto intervento della squadra ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni.