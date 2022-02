Kiev, famiglia avellinese nascosta in un rifugio sotterraneo: “Viviamo momenti drammatici”

Anthony Donadio, medico di Avellino che lavora a Kiev, sta vivendo con la moglie e il figlio piccolo gli attacchi dell’esercito russo in Ucraina. Abbiamo ascoltato le sue parole. Lui e i suoi cari non possono tornare in patria in questo momento. Allarmi continui, carri armati dappertutto, granate e bombe che esplodono poco lontano.

“Sono con mio figlio, mia moglie e il cane in un rifugio insieme ad oltre 200 persone, i viveri iniziano a scarseggiare ed è pericoloso anche andare a fare la spesa.

Si sentono continuamente colpi di arma da fuoco e i missili colpiscono i palazzi in città.

La popolazione ucraina è molto resiliente ed è decisa a resistere all’avanzata russa. Vorrei che i miei parenti ad Avellino e in Irpinia sapessero che stiamo bene, siamo impauriti ma per ora al sicuro.

Da medico sono pronto a intervenire se ce ne fosse la necessità”.

Anthony potrà leggere tutti i vostri messaggi nei commenti per sentirsi virtualmente vicino alla sua Irpinia.