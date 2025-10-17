I Vigili del Fuoco di Avellino rendono omaggio ai Carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha fatto visita, questa mattina, venerdì 17 ottobre 2025, al Comando dell’Arma dei Carabinieri di Avellino per esprimere la propria vicinanza e il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre militari dell’Arma caduti in servizio a Castel d’Azzano (VR): il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà e il carabiniere scelto Davide Bernardello.

Nel corso della visita, una delegazione di vigili del fuoco si è schierata in silenzio dinanzi alla sede del Comando, in un momento di raccoglimento solenne e sentito, a testimonianza del legame profondo tra le forze dello Stato e del dolore condiviso per una perdita che colpisce l’intera comunità nazionale.

Il Comando di Avellino si unisce all’Arma dei Carabinieri, ai familiari delle vittime e a tutti i colleghi delle forze dell’ordine nel lutto per questo tragico evento, manifestando affetto, stima e riconoscenza per l’estremo sacrificio compiuto dai tre militari nell’adempimento del loro dovere.