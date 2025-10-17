Piero De Luca: “La posizione di Nargi e Festa per noi era chiara da tempo”

«A noi la posizione di Festa e Nargi era molto chiara già da tempo, visto che abbiamo deciso di candidarci dalla parte opposta alle ultime elezioni amministrative ad Avellino. Inoltre, abbiamo scelto di non aderire all’idea di poter sostenere, nella fase di crisi, l’amministrazione guidata da Nargi, in quanto non c’erano assolutamente le condizioni. Per questo auguriamo il meglio a Nargi e a Festa, ovviamente, ma noi abbiamo un’idea completamente diversa». A parlare è il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, che nel pomeriggio è intervenuto al Circolo della Stampa di Avellino in occasione della presentazione del libro “Governare le fragilità”, scritto a quattro mani da Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella. Al dibattito hanno partecipato, tra gli altri, Luigi Fiorentino, presidente della Fondazione Sistema Irpinia, e i parlamentari Maria Elena Boschi (Italia Viva), Gianfranco Rotondi (Democrazia Cristiana), Michele Gubitosa (Movimento 5 Stelle) e l’eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello.

Il tema caldo, naturalmente, è quello delle elezioni regionali in Campania e della notizia delle candidature dei due ex sindaci di Avellino, Gianluca Festa e Laura Nargi: il primo nella lista espressione diretta del candidato governatore Edmondo Cirielli, la seconda tra le fila di Forza Italia. Netta la posizione di De Luca in merito: «Con entrambi abbiamo un’idea diversa di sviluppo del Sud. Nel Mezzogiorno continueremo infatti a lavorare per le famiglie, per il lavoro e per le imprese di questa provincia. Sulle infrastrutture abbiamo progetti importanti legati al Pnrr: dalla piattaforma logistica all’Alta Velocità/ Alta Capacità. C’è un lavoro serio e determinato che ci impegniamo a portare avanti, e su questa base continueremo a costruire il futuro di questa regione e di tutto il Mezzogiorno».