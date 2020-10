Benevento Vigili del Fuoco Benevento, la protesta del sindacato 2 Ottobre 2020

Il Segretario Provinciale CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco di Benevento) Livio Cavuoto, dopo le tante denunce già da qualche anno sulla criticità della grave carenza di autisti presso il Comando Provinciale VV.F. di Benevento, scrive una nota direttamente al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dice Cavuoto:

“Già da qualche anno la nostra Organizzazione Sindacale sia a livello Provinciale che a livello Regionale, aveva denunciato la criticità e il rischio di poter rimanere senza autisti per poter far uscire i nostri mezzi di soccorso dalle sedi VV.F. di Benevento”. Sappiamo benissimo che questo oramai, è un problema che investe quasi tutti i Comandi d’ Italia, ma a Benevento malgrado ogni possibile segnalazione in merito sia del nostro Dirigente locale sia della nostra OS la situazione è diventata insostenibile. Se sin ora non è stato possibile far fruire le ferie al personale, negando un diritto che costituisce un principio costituzionale sancito dall’art. 36 comma terzo, ora si è arrivati al punto di non riuscire a completare i fogli di servizio giornalieri, quindi rischiando di non poter far uscire i mezzi di soccorso e addirittura di chiudere qualche sede distaccata, andando a compromettere quello che è il servizio tecnico urgente che può investire il territorio di tutta la Provincia Beneventana. Nonostante tutti i sacrifici del personale la sensazione di totale abbandono da parte del Dipartimento da cui dipendiamo, riguardo questa che non è più una criticità ma un vero dramma – afferma Livio Cavuoto – è devastante e non consente più un sereno svolgimento dei difficili compiti cui siamo quotidianamente chiamati a svolgere. Proprio per questi motivi, dopo svariati tentativi di portare a conoscenza di tale grave problematica, sia il nostro Dirigente Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, sia S.E. il Prefetto di Benevento, il Sindacato Autonomo CONAPO ha rivolto un accorato appello direttamente al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con una nota dove ha evidenziato le criticità che si sta trovando ad affrontare il Comando Provinciale di Benevento, con la speranza di un autorevole intervento che possa sanare questa spinosa situazione”.