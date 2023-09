Vigilanza Venatoria, l’Ottava Commissione designa Settembre per le “guardie volontarie”

DOMICELLA- Sara’ Sabato Settembre, consigliere comunale di Domicella ed ex vicesindaco del paese del Vallo a rappresentare l’ Ottava Commissione del Consiglio Regionale della Campanianella Commissione d’esame per le guardie volontarie nell’ambito della Vigilanza Venatoria . A designare il componente, come prevede la normativa, e’ stato lo stesso presidente della Commissione Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Campania, l’irpino Maurizio Petracca. Una nomina che è stata comunicata anche alla Giunta Regionale e all’assessore al ramo, Nicola Caputo. Settembre tra l’ altro e’ molto attivo nello specifico settore venatorio, per lui un incarico importante assegnato dalla Commissione Regionale che arriva proprio alla vigilia della nuova stagione venatoria che proprio nel Vallo di Lauro ha una grande tradizione.