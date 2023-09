Autovettura in fiamme nella galleria del Monte Pergola, tanto lo spavento

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 12’25 di oggi 30 settembre, sono intervenuti sotto la galleria del Monte Pergola, al Km. 21.500 sulla corsia in direzione Atripalda, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente con non poche difficoltà, viste le alte temperature che si sono sprigionate e la densa coltre di fumi della combustione che hanno invaso il tunnel.

A bordo dell’auto tre persone provenienti da Cava Dei Tirreni e diretti in Irpinia, e per loro solo tanto spavento ma nessuna conseguenza di rilievo, entrambi i sensi di marcia sono rimasti chiusi alla circolazione durante le operazioni di soccorso con gravi ripercussioni sul traffico.