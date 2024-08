Videosorveglianza, biblioteca e scuola, fondi dalla Provincia in tre comuni

BAIANESE- VALLO LAURO- Videosorveglianza a Mugnano del Cardinale, Biblioteca a Sirignano e tinteggiatura della scuola a Moschiano. Cinquantaduemila euro per finanziare interventi nei comuni da parte della Provincia, quelli previsti dal fondo di Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali, la linea di mandato di Palazzo Caracciolo denonimata “La Provincia Casa dei Comuni”. Tecnicamente anche definita Azioni di sinergia e sviluppo per l’attuazione del “Patto di Governo”. Proprio nell’ambito di questo piano il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Rino Buonopane ha firmato i decreti relativi ai tre comuni della Bassa Irpinia. Il primo intervento riguarda la proposta avanzata dal Comune di Sirignano, di supporto economico per l’allestimento degli spazi della Biblioteca Comunale con l’acquisto di nuovi arredi. Quello ritenuto “coerente con gli indirizzi operativi in materia di Azioni di Sinergia e Sviluppo per l’attuazione del “Patto Di Governo”. Quello più consistente riguarda il sostegno al Comune di Mugnano del Cardinale, che con una nota aveva chiesto all’Amministrazione Provinciale di concorrere alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza wireless, al fine di monitorare il proprio territorio comunale e fornire un supporto tecnologico alle operazioni delle forze dell’ordine, in tal modo, migliorando le condizioni di vivibilità della cittadina e fornendo un supporto ad alto contenuto tecnologico per le operazioni di controllo del territorio. In particolare, il sistema da realizzare ha il duplice scopo di costituire un deterrente verso atti criminosi (in zone coperte dal sistema), e di rappresentare un aiuto per le autorità competenti per risalire ad eventuali atti delinquenziali,avvalendosi delle immagini registrate. In questo caso la compartecipazione della Provincia sarà di 40mila euro. Infine la richiesta relativa al Comune di Moschiano per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione per la preparazione di superfici murarie, stuccatura e tinteggiatura della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado del plesso “Arpaia” sede territoriale dell’I.C. “Croce”. La Provincia ha deciso infatti di finanziare l’intervento per complessivi € 6.727,67.