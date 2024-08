G7 Ministri dell’Interno a Mirabella, si parte dal miglioramento della viabilità

AVELLINO- Parte la macchina organizzativa degli interventi per organizzare dal prossimo due al quattro ottobre il G7 dei Ministri dell’Interno che si svolgerà in Irpinia, nello specifico a Mirabella Eclano. Si parte dagli interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7 e alla “Programmazione degli interventi infrastrutturali sulla viabilità funzionale al vertice Ministeriale G7 Interni”. In una nota inviata alla Prefettura di Avellino e alla Provincia di Avellino, il Commissario Straordinario di Governo per il G7 in Italia, Fulvio Maria Soccodato ha infatti richiamato l’ordinanza del 23 agosto che indicava come soggetto attuatore degli interventi la Provincia di Avellino. Ed una serie di sopralluoghi eseguiti sia dalla stessa struttura Commissariale che dalla Questura di Avellino e dalla Polstrada e il confronto sugli interventi già oggetto di interlocuzione in Prefettura tra tutti gli enti che saranno interessati, compresa una nota dello stesso Comune di Mirabella Eclano relativa alle strade su cui intervenire.

LA NOTA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

Il Commissario di Governo ha fatto riferimento all’Ordinanza n. 16 del 23 agosto 2024 , recante “Approvazione del 13° Stralcio del Piano Commissariale per gli interventi Infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7 relativo agli interventi principali sulle infrastrutture stradali della rete provinciale di Avellino” quella per cui “sono stati approvati, sulla base delle risorse finanziarie ad oggi disponibili, un primo elenco degli interventi necessari a garantire la sicurezza stradale e l’efficienza delle tratte stradali della rete provinciale di Avelino funzionali all’accessibilità ai siti interessati dal Vertice dei Ministri degli Interni dei Paesi membri del G7, in programma dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano”. Proprio in riferimento a questa scelta, la ” Provincia è stata incaricata dell’attuazione di investimenti per complessivi € 207.600,00 corrispondente ad un importo lavori stimabile in circa € 153.700,00. Considerato, tuttavia, il fabbisogno rilevato per interventi infrastrutturali necessari di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale funzionale al sistema di mobilità per l’evento istituzionale, sia in comune di Mirabella Eclano che negli altri comuni limitrofi interessati dall’evento istituzionale, , si ritiene opportuno dotarsi di strumenti contrattuali operativi già efficaci, anche nelle more dell’eventuale reperimento dei fondi aggiuntivi necessari avviato dai Ministeri degli Interni e delle Infrastrutture. A tale fine, visto che l’affidamento dei lavori degli interventi dell’Ordinanza n. 16 sopra citata può avvenire anche nell’ambito di Accordi Quadro di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da concludersi con un operatore economico nelle modalità di cui all’articolo 4, comma 5, della stessa Ordinanza, si chiede di valutare, non ostando i principi del legislatore, la definizione di due lotti d’appalto, al fine di garantire maggiore contemporaneità di intervento e l’adozione, per ciascuno, di una base d’asta variabile da un minimo garantito pari al finanziamento attualmente disponibile, ad un massimo di € 550.000,00 di lavori, su facoltà della stazione appaltante e senza alcun impegno”.

LA PROVINCIA IMPEGNA DUECENTOMILA EURO

In un provvedimento presidenziale firmato ieri, il presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane ha dato via libera alla variazione di Bilancio urgente per cui è stato rilevato “che il fabbisogno finanziario relativo al primo elenco di interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7 ascende a complessivi Euro 207.600,00. corrispondente ad un importo di lavori stimabile in circa Euro 153.700,00, tuttavia le obbligazioni per eventuali altri interventi che dovessero essere previsti con successive Ordinanze a concorrenza dell’importo di Euro 1.500.000,00 iscritto in bilancio saranno assunte solo al cospetto della effettiva disponibilità di risorse finanziarie a copertura della spesa”. Ha stabilito dunque “di provvedere in via d’urgenza alla variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 al fine di garantire l’avvio delle procedure avuto riguardo agli interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7 (anche in ragione della rigorosa tempistica)”.

GLI INTERVENTI NEL DETTAGLIO

Elenco degli Interventi principali sulle infrastrutture stradali della rete provinciale di Avellino riguarderanno nello specifico: la Manutenzione straordinaria della S.P. 36 – (sono previsti lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in piano viabile e della segnaletica per un importo di 102.800,00. La S.P.88, anche in questo caso lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e la manutenzione straordinaria per un importo di 49.600,00. Infine la S.P.259 per un importo di 55.200,00