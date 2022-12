VIDEO/ Vigili del Fuoco, presentato il calendario 2023 del corpo

Come di consuetudine, durante la mattinata di oggi 21 dicembre, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, si è svolto il Precetto Natalizio. Il programma si è aperto con la celebrazione della Santa Messa, officiata da Padre Francesco Lombardo della Chiesa del Rosario.

Dopo la cerimonia sono stati presentati i calendari 2023 del Comando di Avellino curato dal servizio documentazione e comunicazione e dell’associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino.

Il Comandante Mario Bellizzi ha poi consegnato le benemerenze al personale che ha svolto 15 anni di lodevole servizio e al personale andato in pensione. È stata anche l’occasione, da parte del Comandante Bellizzi, per tracciare un breve bilancio delle attività svolte durante l’anno e per lo scambio degli auguri con tutto il personale intervenuto.