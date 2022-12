Concerto a Casaletto Spartano, nel trio che si è esibito anche Raffaele Ficuciello del Cimarosa di Avellino

Si è svolto martedì 20 dicembre 2022 alle ore 18:30 a Casaletto Spartano (SA) il concerto di musica da camera, organizzato in sinergia e con il patrocinio dell’organizzazione comunale, il sindaco Concetta Amato e la disponibilità del Parroco Don Simone Gentile.

Finanziato dal progetto Poc Campania 2014/2020 sul percorso e programma culturale e naturalistico, il concerto si configura come conclusione delle attività svolte dal Salone del Turismo religioso; tra i comuni partner del progetto, ricordiamo anche Novi Velia, Morigerati, Magliano Vetere e Caselle in Pittari.

Il concerto si è tenuto nella Chiesa di San Nicola di Bari nella piazzetta principale di Casaletto Spartano: costruita nel XII secolo, diventa chiesa di culto nel 1177 grazie al vescovo di Policastro Giovanni III. Attualmente l’edificio presenta tre navate ed è decorato con una meticolosa tecnica a stucco.

Ha visto l’esibizione del trio composto da Lucia Tortora (soprano), Raffaele Ficuciello (flauto) e Luca Battipaglia alla chitarra. Facendo un breve excursus, Luca Battipaglia (anno 1998) si diploma col massimo dei voti in chitarra, vince diversi premi e ha suonato anche per il celebre Ravello Concert Society, attualmente insegna nelle scuole medie. Lucia Tortora (classe 94′) si laurea in canto lirico presso il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Ha inciso più di 5 CD col coro Polifonico Alfonsiano e attualmente studia Musicologia all’Università di Roma. Raffaele Ficuciello (1998) sta per laurearsi presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino e dopo numerosi concerti, nel 2023 sarà protagonista in location importanti come Parigi e Madrid.