VIDEO/ Victor Hugo, sopralluogo “negato” alla Commissione Bilancio

Sopralluogo al cantiere della Casa della Cultura “Victor Hugo” di Collina della Terra negato alla terza Commissione Consiliare del Comune di Avellino.

Gli uffici di Palazzo di Città non hanno dato il permesso ad entrare in un’area di cantiere per tutelare l’incolumità dei presenti e così il Presidente Nicola Giordano insieme al collega Amalio Santoro ha tenuto una conferenza stampa davanti alla porta principale di quella che tra qualche mese dovrà essere una delle tre nuove sedi de Municipio.

“Volevamo verificare se i locali erano idonei a trasferire parte dei servizi del Comune”: dichiara il presidente dell’organismo consiliare Nicola Giordano.