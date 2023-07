Minorenne affidata all’ex compagno della madre: tribunale annulla ordinanza

Arriva finalmente a una svolta la storia della ragazzina minorenne tolta alla madre attualmente residente a Taurasi e affidata ad un ex compagno convivente della donna residente in provincia di Genova. Il caso qualche mese fa fece discutere l’opinione pubblica, dopo che il Tribunale dei Minorenni di Napoli sospese la potestà genitoriale della mamma per affidarla, appunto, a un ex compagno della donna con il quale aveva tagliato ogni rapporto da oltre cinque anni.

La mamma della sedicenne, difesa dallo studio Legale dell’Avv. Augusto Guerriero, coadiuvato dal consulente di parte prof. Salvatore Pignataro, consulente dello Studio in materia penale minorile, ha ottenuto, dopo la deposizione di una lunga e dettagliata memoria al Tribunale dei Minorenni di Napoli, l’annullamento dell’ordinanza che disponeva l’affidamento della figlia all’ex compagno facendo collocare fin da subito la propria figlia in una vicina e accogliente casa famiglia Irpina.

“Finalmente i giudici hanno accolto la nostra tesi. Era impensabile affidare una minorenne ad un illustre sconosciuto tra l’altro residente a molti chilometri di distanza dal luogo in cui risiede la madre della minore. – spiega l’avvocato Augusto Guerriero del Foro di Avellino – Con la collocazione in una casa famiglia sarà più agevole ai familiari ed ai parenti far visita alla minorenne ma anche avere una assistenza più idonea.”