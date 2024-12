VIDEO/ Verso le Regionali, il campo progressista si riunisce ad Avellino

“L’Irpinia per una nuova Campania”. Il campo progressista risponde alla chiamata con vista Regionali 2025 di “Controvento”, “Sinistra italiana” e “Si Può”. Nella Sala Blu dell’ex carcere Borbonico a confronto i riferimenti del centrosinistra avellinese e i parlamentari Arturo Scotto (Pd) e Beppe De Cristofaro (Sinistra Italiana). “Si tratta di costruire un campo largo, o comunque lo si voglia chiamare, una coalizione progressista che riunisca innanzitutto le forze di opposizione a livello nazionale” sottolinea il senatore. Su Vincenzo De Luca, aggiunge il riferimento di Si, non è solo questione di mandati ma anche programmatica. “Non abbiamo mai sostenuto l’attuale governatore – ricorda De Cristofaro -. Occorre ripartire da asset strategici che oggi, nella nostra regione, stanno vivendo gravi difficoltà. La sanità campana è in sofferenza e lo stesso vale per i trasporti. È di questo che vorremmo discutere, non soltanto del numero dei mandati”.

Superare De Luca senza però escluderlo dalla coalizione, sostengono invece Arturo Scotto e Antonio Gengaro. “Spero che ci possa essere perchè da politico ha fatto tanto per Salerno e per la Regione Campania – afferma il già candidato sindaco -. De Luca può esserci in un processo di rinnovamento della nostra terra. I consiglieri regionali irpini uscenti? Hanno lavorato, ma su alcune cose non sono d’accordo. Le nuova legge regionale, per esempio, ritengo sia fatta su misura per gli uscenti, non fa gli interessi della Campania ma quelli di una piccola casta che pensa solo a se stessa”.

Sanità, infrastrutture, trasporti e istruzione sono infine le questioni prioritarie anche per Generoso Picone dell’associazione “Controvento”: “L’obiettivo – sostiene – è costruire un progetto regionale che sia frutto di una riflessione condivisa, non limitata alla semplice competizione elettorale”.