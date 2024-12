Rischio stress da lavoro correlato, l’Asl presenta il Piano

AVELLINO- Il rischio da Stress Lavoro Correlato è al centro dell’evento promosso dall’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante. Il 6 dicembre alle ore 10.00 presso l’Aula Pastore dell’ASL di Avellino, sedevia degli Imbimbo si terrà la presentazione delle attività di promozione della salute nelle Strutture

sanitarie, socio–sanitarie e negli Istituti bancari: “Piano Mirato di Prevenzione del Rischio Stress Lavoro

Correlato e di altri Rischi Psicosociali”.All’evento interverranno il Direttore Generale dell’ASL Avellino, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, il

Direttore Sanitario dell’ASL Avellino, Dott.ssa Maria Concetta Conte, il Direttore del Dipartimento di

Prevenzione, Dott. Nicolino Rossi, il Referente Regionale PRP – Piano Regionale di Prevenzione, Dott.

Rocco Graziano, il Referente Regionale Programma P08, Dott. Franco Morrone.

L’obiettivo è favorire il miglioramento continuo dell’approccio organizzativo delle strutture sanitarie,socio-sanitari e negli istituti bancari nella valutazione e gestione del rischio da Stress Lavoro Correlato e di altri rischi Psicosociali, in un’ottica preventiva e sistemica-partecipativa, in maniera efficace e sostenibile, e fornire assistenza e supporto alle aziende per implementare buone pratiche.