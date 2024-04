VIDEO/ Venticano, mezzo che trasportava suini si ribalta in una curva

Oggi, sabato 20 aprile, i Vigili del Fuoco di Avellino, sono stati impegnati in un incidente stradale che si è verificato subito dopo le ore 12’00 nel territorio del comune di Venticano, sulla SS 7 via Appia, al Km. 281,400, dove un autotreno che trasportava una cinquantina di maiali, in un curva ha visto il semirimorchio ribaltarsi.

A Venticano l’intervento della squadra del distaccamento di Grottaminarda. Lunghe e delicate le operazioni, prima di recupero dei suini che sono stati trasferiti su di un altro camion, e poi del pesante automezzo, che ha visto l’utilizzo dell’autogru inviata sul posto dalla sede centrale di Avellino, e che sono durate circa quattro ore.

Il conducente del mezzo proveniente da Roma e diretto nel Salernitano, non ha subito conseguenze oltre un comprensibile spavento, e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano hanno effettuato i rilievi dell’incidente.