VIDEO/ Vaccini, dall’hub di Avellino il punto della dg Morgante: “In Irpinia ancora nessun caso di variante Delta, l’obiettivo è recuperare gli indecisi”

Renato Spiniello – Raggiungere in provincia di Avellino l’immunità entro agosto: è questo l’obiettivo della manager dell’Asl Maria Morgante. Tutte le iniziative sono rivolte a quest’ultimo scopo. E quindi l’open day ad accesso libero organizzato per l’intera giornata di oggi, la possibilità di vaccinarsi dalla prossima settimana direttamente presso le farmacie che avranno a disposizione il siero Johnson & Johnson e, sempre dalla prossima settimana, l’azienda di Via Degli Imbimbo sarà presente con delle unità mobili nei comuni irpini che hanno registrato meno adesioni alla campagna.

“L’intento è recuperare gli indecisi – scandisce la dg -. Fortunatamente in Irpinia non registriamo casi di variante Delta, ma sappiamo che per limitarne al massimo la diffusione è importante somministrare entrambe le dosi del vaccino”.

