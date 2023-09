VIDEO/ Un anno di governo, il ministro Sangiuliano in città: “Bilancio positivo”

“La Campania è una regione che trasuda cultura e la cultura può rappresentare una grande occasione di sviluppo socio-economico”. Lo ribadisce il ministro Gennaro Sangiuliano, ieri all’Hotel De La Ville ad Avellino in occasione della presentazione del bilancio di un anno di governo presieduto da Giorgia Meloni.

A proposito della leader di Fratelli d’Italia, non ci sarà il suo intervento in video-messaggio previsto inizialmente per la giornata di oggi a seguito della notizia della scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Con Sangiuliano c’è però, tra gli altri, Angelo D’Agostino, Gianfranco Rotondi e Livio Petitto. “Il bilancio di quest’anno di governo è positivo – afferma il ministro -. Lo dicono i numeri, le statistiche e il consenso tributatoci dagli italiani. Ci sono tante cose che non abbiamo annunciato ma che abbiamo fatto”.