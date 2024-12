VIDEO/ Tunnel, Nargi: “Ferita del passato che venerdì si cancellerà”

“Non ci saranno cerimonie particolari, perché la città ha sofferto molto per quest’opera, ma allo stesso tempo dobbiamo gioire, poiché finalmente si cancella una ferita del passato.” La sindaca Laura Nargi è pronta per il taglio del nastro del Sottopasso cittadino, che collega Piazza Garibaldi a via San Leonardo. Un’infrastruttura lunga circa cento metri che attende di essere completata da quasi vent’anni, e che ha avuto un costo di circa 20 milioni di euro. Venerdì, alle ore 11:30, nei pressi dell’ingresso di via Luigi Amabile, la prima cittadina inaugurerà finalmente l’opera.

“Fin da subito ho spinto per questo risultato, ma va riconosciuto anche il lavoro svolto dalla precedente amministrazione guidata dall’ex sindaco Gianluca Festa, amministrazione di cui sono stata orgogliosamente vicesindaca”, sottolinea Nargi. La prossima opera da inaugurare sarà il Centro per l’Autismo, annuncia la sindaca. “Come sapete è stato siglato l’accordo con l’Asl e presto raggiungeremo anche quest’obiettivo. Tutto ciò che avevo promesso in campagna elettorale, in pochi mesi, stiamo già realizzandolo” conclude la fascia tricolore.