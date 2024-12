Cartellone Natale Grottese: tanti appuntamenti per i bambini

Il Natale è la festa dei bambini e soprattutto a loro è dedicato il corposo Cartellone di eventi natalizi messi insieme dal Comune di Grottaminarda con le parrocchie e le associazioni: “È Tempo di Natale”. Tanti laboratori e momenti di festa per i più piccoli che faranno felici le famiglie, per vivere insieme l’atmosfera di festa e ritrovare il gusto delle cose semplici fatte con le proprie mani. Naturalmente non mancheranno anche gli appuntamenti per i grandi e per i giovani, tra cultura e riscoperta delle tradizioni con concerti, presentazione di libri, brindisi in piazza, iniziative di solidarietà.

«Ancora una volta dobbiamo dire un grande grazie all’attivismo delle associazioni e delle parrocchie – afferma Marilisa Grillo, Assessora agli Eventi – È anche grazie a loro se siamo riusciti a mettere insieme tante iniziative per la comunità. Iniziative che favoriranno il senso di aggregazione di grandi e piccoli per riscoprore insieme il vero senso del Natale. Come Amministrazione abbiamo cercato di muoverci in anticipo per coadiuvare e supportare dal punto di vista logistico e burocratico ciascuna iniziativa. Non resta che invitare la cittadinanza a partecipare, approfittare di queste feste per uscire e socializzare».

«Sono felice che in questo nostro programma vi sia un’iniziativa dedicata esclusivamente alla Pace – aggiunge il Sindaco Marcantonio Spera – In questo periodo di feste natalizie più che mai non perdiamo di vista l’importanza di quello che deve essere l’obiettivo dell’intera umanità: la fine delle guerre. Il grido “Cessate il fuoco”, come spesso ripeto, deve partire dalle nostre piccole comunità e così il 4 gennaio, non a caso i primi dell’anno per iniziare al meglio il 2025, trascorreremo insieme questa “Giornata della Pace” presso Castello d’Aquino».

Ecco il programma completo:

1 dicembre/2 febbraio MOSTRA PRESEPE NAPOLETANO | a cura dei Frati Mercedari e dei Parrocchiani |Santuario Maria SS. di Carpignano;

7 dicembre IL NATALE STA ARRIVANDO: laboratorio musicale per bambini | a cura del polo artistico/musicale Heart | Castello d’Aquino | ore 17:00 – 18:00 prima fascia (3-5 anni); 18:00 -19:00 seconda fascia (6-8 anni);

8 dicembre FIERA DELL’IMMACOLATA | a cura del Comune di Grottaminarda, della Pubblica Assistenza, de La Rotta Aps e di Heart Accensione delle luci di Natale | Enogastronomia | Live Music | Mercatini di Natale | Tradizioni strade cittadine | intera giornata;

13 dicembre LA NOTTE DEI FALÒ DI SANTA LUCIA | a cura del Forum dei Giovani |nei pressi della Chiesa di S.Maria Maggiore | ore 20:00;

14/15 dicembre IL CANTO DI NATALE: laboratorio autoteatranti | a cura di Insieme Si Può Sarno | Castello d’Aquino | ore ore 17:00 -18:30 | Prenotazione obbligatoria al 320/8194867;

17 dicembre DAL NEOLITICO ALLA FIBER ART: laboratorio della tessitura | a cura di ArcheoFactory | Castello D’Aquino | ore 16:00 | età 6 – 8 anni | max 25 partecipanti;

18 dicembre FIGURE ROSSE E FIGURE NERE: laboratorio di ceramica greca | a cura di ArcheoFactory |Castello D’Aquino| ore 16:00 | età 9 – 14 anni | max 25 partecipanti;

19 dicembre IL MOSAICO: laboratorio di arte musiva | a cura di ArcheoFactory | Castello D’Aquino | ore 16:00 | età 6 – 8 anni | max 25 partecipanti;

21 dicembre DECORIAMO IL NATALE; laboratori per bambini | a cura di Cresciamo a Piccoli Passi Aps | Sala Thomas Menino | ore 15:00-17:00 | età 2 – 4 anni | Prenotazione obbligatoria al 334/9699649;

21 dicembre LETTERE DI UNA PROFESSORESSA: presentazione libro di Vauro Senesi | a cura de Il Quarzo Rosa | Castello d’Aquino | ore 17:00;

21 dicembre CONCERTO DI NATALE MARIA SS. DI CARPIGNANO | a cura del coro del Santuario e del coro Voci Bianche | Santuario Madonna di Carpignano | ore 19:30;

22 dicembre DECORIAMO IL NATALE: laboratori per bambini | a cura di Cresciamo a Piccoli Passi Aps | Sala Thomas Menino | ore 9:00 -11:00 | età 5 – 7 anni | Prenotazione obbligatoria al 334/9699649;

22 dicembre BRINDISI DI NATALE | a cura del Comune di Grottaminarda, de La Rotta Aps e delle Attività locali | Piazza XVI Marzo | ore 16:00;

23 dicembre DECORIAMO IL NATALE; laboratori per bambini | a cura di Cresciamo a Piccoli Passi Aps | Sala Thomas Menino | età 8 -10 anni | Prenotazione obbligatoria al 334/9699649;

23 dicembre CONCERTO DI NATALE a cura della Corale Polifonica | Chiesa di Santa Maria Maggiore | ore 20:00

26 dicembre TOMBOLATA DI NATALE | a cura del Comune di Grottaminarda, de La Rotta Aps e della Pubblica Assistenza | Auditorium | ore 19:00;

28 dicembre PRESEPE VIVENTE | a cura dei Frati Mercedari e dei Parrocchiani | Santuario Maria SS. di Carpignano | ore 18:30;

28 dicembre RACCONTI DI NATALE: Racconti incantati in Musica | a cura del polo artistico/musicale Heart | Castello d’Aquino | ore 16:30 1° turno | ore 18:00 2° turno;

30 dicembre NATALE, LA FESTA DI TUTTI! | a cura della Parrocchia di S. Maria Maggiore | Auditorium Comunale | ore 18:30;

2 gennaio GIOCHI INVERNALI | a cura della Parrocchia di S.Maria Maggiore | Centro Pastorale S.Tommaso | ore 16:00;

4 gennaio GIORNATA DELLA PACE | a cura de Il Quarzo Rosa | Castello d’Aquino | ore 16:00;

5 gennaio FESTA DELLA BEFANA | a cura di Piccoli Passi Aps e della Pubblica Assistenza Grottaminarda | Auditorium | ore16:00;

5 gennaio PRESEPE VIVENTE | a cura dei Frati Mercedari e dei Parrocchiani | Santuario Maria SS. di Carpignano | ore 18:30.

6 gennaio LA CALZA DELLA BEFANA | a cura della Pubblica Assistenza presso le case alloggio della nostra comunità, Centro Padre Pio e Casa Albachiara | intera giornata.