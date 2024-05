VIDEO/ Tridico lancia il Reddito di Cittadinanza Europeo. Sarno “La politica punti al green”

Un reddito di cittadinanza europeo, una tassa unica sui capitali e una Banca Europea per lo Sviluppo e la Transizione: queste le tre grandi proposte del Movimento 5 Stelle per queste elezioni Europee. A dettagliarle è Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps e candidato capolista alle europee per i pentastellati nella circoscrizione Sud.

L’economista e docente ieri pomeriggio è stato ad Avellino a piazzetta Biagio Agnes per un’iniziativa sul voto europeo alla quale hanno partecipato l’unica candidata irpina al parlamento di Strasburgo e Bruxelles Maura Sarno, Maurizio Sibilio e Vincenzo Ciampi, oltre al Vicepresidente nazionale dei pentastellati Michele Gubitosa e al candidato sindaco del campo largo Antonio Gengaro.

Per Sarno “la politica deve puntare al green, dunque al verde. L’ultima direttiva delle case green deve essere recepita dai paesi membri dell’Unione Europea. Significa che ogni nazione dovrà fare un piano di ristrutturazione degli edifici per efficientarli dal punto di vista energetico. Il 36% delle emissioni nocive vengono proprio dalle abitazioni private e i cittadini prima o poi dovranno adeguarle. Tocca quindi andare in Europa a battere di nuovo i pugni per ottenere le risorse per farlo così come è stato fatto per il Recovery Fund” conclude Sarno.