VIDEO / “Tamponi per i docenti che rientrano l’11 gennaio ed anche dopo”. Scuola, il piano del Comune di Avellino

Alfredo Picariello – “L’11 gennaio sarà sicuramente un giorno importante ma ad Avellino eravamo in grado di riaprire le scuole già oggi”. Così Giuseppe Giacobbe, assessore all’Istruzione del Comune del capoluogo, che sta affrontando ore di lavoro frenetico, con continue riunioni con la Prefettura e tutti i dirigenti scolastici. Si limano gli ultimi dettagli. “Gli istituti sono pronti ad ospitare la didattica in presenza. Siamo pronti in tutto, anche con gli orari di ingresso ed uscita e con il trasporto”.

Giacobbe si sta dando da fare in queste ore soprattutto per approntare un piano di screening del personale scolastico che lunedì farà rientro in classe. “In questo momento con i dirigenti scolastici stiamo decidendo l’effettuazione dei tamponi per i docenti che saranno impegnati dall’11 gennaio. Per gli altri che andranno in progressione, faremo tamponi a Campo Genova oppure ci recheremo noi nelle scuole”.

L’assessore ovviamente raccomanda a tutti la massima prudenza ed il pieno rispetto delle regole anti-covid che ormai tutti noi sappiamo alla perfezione: mascherina, continuo lavaggio delle mani e distanziamento fisico.