VIDEO/ Sostenibilità ambientale, istituzioni a confronto con gli studenti del “Colletta”

Sostenibilità ambientale: Istituzioni e alunni del licelo classico “Colletta” di Avellino a confronto. “Parliamo di una tematica che insieme alla salute è al primo posto nel programma della Regione Campania – assicura il Vicegovernatore Fulvio Bonavitacola -. Il nostro piano rifiuti è tra i più avanzati in Italia e punta tutto su differenziata e impianti di compostaggio senza prevedere nuovi termovalizzatori. Sulle acque vogliamo l’autonomia idrica della Regione Campania mentre sulla qualità dell’aria mettiamo in atto importanti incentivi per la sostituzione dei camini con impianti meno impattanti dal punto di vista ambientale”.

L’educazione ambientale a partire dai più giovani resta comunque prioritaria per Bonavitacola così come per il presidente dell’Orgr Enzo De Luca, promotore del forum di questa mattina. Tra i presenti anche il direttore dell’Arpa Campania Stefano Sorvino.