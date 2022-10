“Influenza: prevenire è proteggere”: l’ospedale Moscati entra nelle scuole con i medici specialisti. C’è anche Avellino tra le 10 province italiane che hanno aderito alla campana “Influenza: prevenire è proteggere”, promossa da La Fabbrica – Gruppo internazionale leader nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa – e la Società Italiana di Pediatria (Sip) e che ha come obiettivo di informare le famiglie su come difendere i bambini dal virus.

L’iniziativa, che si svolgerà in 20 scuole dell’infanzia e primarie, consiste in incontri di pediatri con i genitori con figli di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

Nell’Avellinese sono due gli appuntamenti previsti: il 27 ottobre (ore 16.45) presso l’Istituto Comprensivo “Pironti” di Montoro, e il 28 ottobre (ore 16.30), presso l’Istituto Comprensivo “Perna-Alighieri” di Avellino.

In entrambe le occasioni, sarà il Direttore dell’Unità operativa di Pediatria dell’Azienda “Moscati”, Antonio Vitale, a spiegare ai genitori dei piccoli come riconoscere la malattia, quali sono i corretti comportamenti igienico-sanitari da attuare quotidianamente per prevenirla e l’importanza della protezione vaccinale, la cui somministrazione va sempre valutata con il proprio pediatra.

«Aderire a questa iniziativa – sottolinea il primario Vitale – è quanto mai opportuno, considerato che il virus influenzale colpisce in media ogni anno il 9% della popolazione, con picchi del 26% tra i bambini fino a 14 anni. È perciò importante sensibilizzare le famiglie e insegnare ai bambini le corrette regole di prevenzione».

I genitori che vogliono aderire all’incontro presso l’Istituto Comprensivo di Montoro devono iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-influenza-prevenire-e-proteggere-montoro-433554602487

I genitori che vogliono aderire all’incontro presso l’Istituto Comprensivo di Avellino devono iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-influenza-prevenire-e-proteggere-avellino-43904441257